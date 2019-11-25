«Хаббл» зафиксировал галактическую «пару», фото: pixabay

https://racurs.ua/n129914-habbl-zafiksiroval-galakticheskuu-paru-foto.html

Ракурс

Галактики NGC 6286 и NGC 6285 зафиксированы телескопом «Хаббл».

Объекты расположены на небольшом расстоянии друг от друга. На сайте обсерватории опубликованы соответствующие данные.

По словам астрономов, объекты находятся в «тесных отношениях». Их дуэт называется Arp 293.

Гравитационное взаимодействие объектов выталкивает облака газа и струи пыли из них. Этот процесс деформирует форму галактик. На снимках их края выглядят размытыми. Эксперты планируют более детально изучить новые изображения, чтобы узнать больше информации о далеких галактиках.

Телескоп «Хаббл» введен на орбиту в апреле 1990 года после запуска корабля многоразового использования «Дискавери». С тех пор он передал на Землю миллионы уникальных снимков. Изображения помогли значительно расширить представление ученых о строении и происхождении Вселенной. Ученые называют телескоп одним из самых успешных научных инструментов в истории.

Напомним, в ноябре «Хаббл» зафиксировал «спокойную» галактику NGC 3749. Она расположена на расстоянии 135 млн световых лет от Земли.