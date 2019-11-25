«Хаббл» зафіксував галактичну «пару», фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129914-habbl-zafiksuvav-galaktychnu-paru-foto.html

Ракурс

Галактики NGC 6286 і NGC 6285 зафіксовані телескопом «Хаббл».

Об'єкти знаходяться на невеликій відстані один від одного. На сайті обсерваторії опубліковані відповідні дані.

За словами астрономів, об'єкти знаходяться в «тісних стосунках». Їхній дует називається Arp 293.

Гравітаційна взаємодія об'єктів виштовхує хмари газу і струмені пилу з них. Цей процес деформує форму галактик. На знімках їхні краї виглядають розмитими. Експерти планують детально вивчити нові зображення, дізнатись більше інформації про далекі галактики.

Телескоп «Хаббл» введений на орбіту у квітні 1990 року після запуску корабля багаторазового використання «Діскавері». З тих пір він передав на Землю мільйони унікальних знімків. Зображення допомогли значно розширити уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Вчені називають телескоп одним з найуспішніших наукових інструментів в історії.

Нагадаємо, у листопаді «Хаббл» зафіксував «спокійну» галактику NGC 3749. Вона знаходиться на відстані 135 млн світлових років від Землі.