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Ракурс
«Хаббл» зафіксував галактичну «пару», фото: pixabay

«Хаббл» зафіксував галактичну «пару» (ФОТО)

25 лис 2019, 15:55
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Галактики NGC 6286 і NGC 6285 зафіксовані телескопом «Хаббл».

Об'єкти знаходяться на невеликій відстані один від одного. На сайті обсерваторії опубліковані відповідні дані.

За словами астрономів, об'єкти знаходяться в «тісних стосунках». Їхній дует називається Arp 293.

Гравітаційна взаємодія об'єктів виштовхує хмари газу і струмені пилу з них. Цей процес деформує форму галактик. На знімках їхні краї виглядають розмитими. Експерти планують детально вивчити нові зображення, дізнатись більше інформації про далекі галактики.

«Хаббл» зафіксував галактичну «пару», фото Hubble

Телескоп «Хаббл» введений на орбіту у квітні 1990 року після запуску корабля багаторазового використання «Діскавері». З тих пір він передав на Землю мільйони унікальних знімків. Зображення допомогли значно розширити уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Вчені називають телескоп одним з найуспішніших наукових інструментів в історії.

Нагадаємо, у листопаді «Хаббл» зафіксував «спокійну» галактику NGC 3749. Вона знаходиться на відстані 135 млн світлових років від Землі.

Джерело: Ракурс


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