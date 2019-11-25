З СІЗО вийшов екс-заступник міністра економіки Юрій Бровченко. Фото:

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Юрій Бровченко, колишній заступник міністра економіки, який підозрюється у державній зраді, вийшов зі слідчого ізолятора.

За екс-посадовця Міністерства економіки внесли заставу в шість разів меншу, ніж була визначена раніше. Київський апеляційний суд 11 листопада зменшив суму застави з 3,4 млн грн до 576 тис. 300 грн. Про це 25 листопада заявив адвокат Бровченка Сергій Стретович у коментарі «Українській правді».

Заставу внесли. Бровченко фактично вийшов з СІЗО 20 листопада, — повідомив захисник та додав, заставу вносили родичі.

Бровченку доведеться носити електронний браслет, здати паспорт слідчому, повідомляти правоохоронним органам про місце свого перебування, не спілкуватися зі свідками у цій справі, а також прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді чи суду.

За інформацією слідства, екс-заступник міністра економіки разом із чиновниками державного підприємства «Український центр «Безпека» та державною акціонерною холдинговою компанією «Артем» уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт для виготовлення та постачання лінії з виробництва артснарядів. Сума контракту склала 16,5 млн дол.

Нагадаємо, 22 жовтня Служба безпеки України затримала за підозрою в державній зраді колишнього заступника глави Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Юрія Бровченка. Вже 23 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці Бровченка й визначив заставу в 3,4 млн грн.