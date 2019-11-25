Из СИЗО вышел экс-заместитель министра экономики Юрий Бровченко. Фото:

https://racurs.ua/n129912-podozrevaemyy-v-gosizmene-eks-zamestitel-ministra-ekonomiki-brovchenko-vyshel-iz-sizo-pod-zalog.html

Ракурс

Юрий Бровченко, бывший заместитель министра экономики, который подозревается в государственной измене, вышел из следственного изолятора.

За экс-чиновника Министерства экономики внесли залог в шесть раз меньший, чем был определен ранее. Киевский апелляционный суд 11 ноября уменьшил сумму залога с 3,4 млн грн до 576 тыс. 300 грн. Об этом 25 ноября заявил адвокат Бровченко Сергей Стретович в комментарии «Украинской правде».

Залог внесли. Бровченко фактически вышел из СИЗО 20 ноября, — сообщил защитник и добавил, что залог вносили родственники.

Бровченко придется носить электронный браслет, сдать паспорт следователю, сообщать правоохранительным органам о месте своего пребывания, не общаться со свидетелями по этому делу, а также прибывать за каждым требованием в орган досудебного расследования, к прокурору, следственному судье или в суд.

По информации следствия, экс-заместитель министра экономики вместе с чиновниками государственного предприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт для изготовления и поставки линии по производству артснарядов. Сумма контракта составила 16,5 млн долл.

Напомним, 22 октября Служба безопасности Украины задержала по подозрению в государственной измене бывшего заместителя главы Министерства экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко. Уже 23 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца Бровченко и определил залог в 3,4 млн грн.