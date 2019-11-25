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Ракурс
Одного из «слуг народа» обокрали в Харькове. Фото: YouTube

Одного из «слуг народа» обокрали в Харькове

25 ноя 2019, 15:34
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В Харькове обокрали автомобиль народного депутата от фракции «Слуга народа» Кирилла Нестеренко.

Инцидент произошел после обеда в воскресенье, 24 ноября. Неизвестный разбил заднее стекло депутатского автомобиля Honda CR-V, который был припаркован близ одного из домов в Шевченковском районе Харькова, и унес личные вещи. Об этом сегодня сообщают УНН, ссылаясь на собственные источники в Нацполиции.

Из салона автомобиля были украдены документы, среди которых паспорт нардепа, а также планшет.

По факту кражи правоохранители открыли уголовное производство согласно ст. 185 УК Украины. Проводятся мероприятия по розыску злоумышленников и пропавших вещей нардепа. Сам Нестеренко этот инцидент пока не комментировал.

Как ранее писал «Ракурс», под Киевом народного депутата ограбили прямо на парковке возле супермаркета.


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