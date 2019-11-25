Почему не «врагами народа»? В России разрешили признавать физлиц иностранными агентами, фото: kaniv.net

https://racurs.ua/n129910-pochemu-ne-vragami-naroda-v-rossii-razreshili-priznavat-fizlic-inostrannymi-agentami.html

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Закон об иностранных агентах одобрен Советом Федерации РФ.

Инициатива предусматривает наказание для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Законопроект принят в третьем чтении. Его поддержали 311 депутатов, четверо воздержались.

Этот статус гражданин получает, если распространяет материалы СМИ — «иностранных агентов». Получение денег из-за рубежа — еще один фактор.

Сеть уже взорвалась возмущенными комментариями из-за принятия этого закона.

Первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский прокомментировал голосование российских депутатов. Он назвал это зеркальными мерами, необходимыми инструментами для ответа по ограничению работы средств массовой информации РФ в других государствах.

СМИ, которые попадают под действие закона, обязаны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности. Во всех публикациях они должны указывать, что являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

Ранее в России впервые возбудили дело по новой статье «о нежелательных организациях» в отношении активистов движения «Открытая Россия», которое зарегистрировано в Великобритании.