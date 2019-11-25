Чому не «ворогами народу»? У Росії дозволили визнавати фізосіб іноземними агентами, фото: kaniv.net

https://racurs.ua/ua/n129910-chomu-ne-vorogamy-narodu-u-rosiyi-dozvolyly-vyznavaty-fizosib-inozemnymy-agentamy.html

Ракурс

Закон про іноземних агентів схвалений Радою Федерації РФ.

Ініціатива передбачає покарання для фізичних осіб. Про це повідомляє прес-служба Держдуми.

Законопроект прийнятий в третьому читанні. Його підтримали 311 депутатів, четверо утрималися.

Цей статус громадянин отримує, якщо поширює матеріали ЗМІ — «іноземних агентів». Отримання грошей з-за кордону — ще один фактор.

Мережа вже вибухнула обуреними коментарями через ухвалення цього закону.

Перший заступник голови комітету з інформаційної політики Сергій Боярський прокоментував голосування російських депутатів. Він назвав це дзеркальними заходами, необхідними інструментами для відповіді щодо обмеження роботи засобів масової інформації РФ в інших державах.

ЗМІ, які потрапляють під дію закону, зобов’язані періодично звітувати про свою фінансову діяльність. У всіх публікаціях вони повинні вказувати, що є іноземним агентом. Порушення можуть привести до мільйонних штрафів.

Раніше в Росії вперше порушили справу за новою статтею «про небажаних організації» щодо активістів руху «Відкрита Росія», яке зареєстровано в Великобританії.