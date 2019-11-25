Одного зі «слуг народу» обікрали у Харкові. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n129898-odnogo-zi-slug-narodu-obikraly-u-harkovi.html

Ракурс

У Харкові обікрали автомобіль народного депутата від фракції «Слуга народу» Кирила Нестеренка.

Інцидент стався по обіді в неділю, 24 листопада. Невідомий розбив заднє скло депутатського автомобіля Honda CR-V, який був припаркований поблизу одного з будинків у Шевченківському районі Харкова, і забрав особисті речі. Про це сьогодні повідомляють УНН, посилаючись на власні джерела в Нацполіції.

Із салону автомобіля було вкрадено документи, серед яких і паспорт нардепа, а також планшет.

За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 185 КК України. Проводяться заходи із пошуку зловмисників і зниклих речей нардепа. Сам Нестеренко цей інцидент поки що не коментував.

Як раніше писав «Ракурс», під Києвом народного депутата пограбували прямо на парковці біля супермаркету.