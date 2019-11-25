Поліція Києва розслідує наругу над пам’ятником Шолом-Алейхемуhttps://racurs.ua/ua/n129907-policiya-kyieva-rozsliduie-narugu-nad-pam-yatnykom-sholom-aleyhemu.htmlРакурс
Пам’ятник Шолом-Алейхему, який розташований у Києві на вулиці Рогнідинській неподалік від синагоги Бродського, був розмальований свастикою минулої ночі. Поліція Києва почала розслідування за фактом цього інциденту.
Вже проведено огляд пам’ятника і прилеглої території з метою пошуку речових доказів, які допомогли б ідентифікувати зловмисників, повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.
Поліцейські провели допит свідків, а також вилучили записи з камер відеоспостереження, які розташовані у найближчих магазинах.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), що передбачає покарання у виді обмеження волі на термін до п’яти років.
Раніше сьогодні повідомлялося, що вночі у Києві спаплюжили пам’ятник Шолом-Алейхему, намалювавши на монументі червоною фарбою фашистську свастику.