Пам'ятник Шолом-Алейхему. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n129907-policiya-kyieva-rozsliduie-narugu-nad-pam-yatnykom-sholom-aleyhemu.html

Ракурс

Пам’ятник Шолом-Алейхему, який розташований у Києві на вулиці Рогнідинській неподалік від синагоги Бродського, був розмальований свастикою минулої ночі. Поліція Києва почала розслідування за фактом цього інциденту.

Вже проведено огляд пам’ятника і прилеглої території з метою пошуку речових доказів, які допомогли б ідентифікувати зловмисників, повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.

Поліцейські провели допит свідків, а також вилучили записи з камер відеоспостереження, які розташовані у найближчих магазинах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), що передбачає покарання у виді обмеження волі на термін до п’яти років.

Раніше сьогодні повідомлялося, що вночі у Києві спаплюжили пам’ятник Шолом-Алейхему, намалювавши на монументі червоною фарбою фашистську свастику.