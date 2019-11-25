Сесійна зала Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

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У бюджеті Верховної Ради на 2020 рік не передбачені кошти на технічне переобладнання робочих місць народних обранців.

Про це повідомили в Апараті Верховної Ради у відповіді на запит громадського руху «Чесно».

Державним бюджетом України на 2020 рік та кошторисом Верховної Ради на 2020 рік видатків на технічне переоснащення робочих місць народних депутатів у залі пленарних засідань не передбачено, — зазначається у відповіді Апарату Ради.

У русі «Чесно» зазначають, що під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради 13 листопада піднімалося питання можливості технічного переоснащення парламенту.

Тоді бухгалтер Управління справами Апарату Верховної Ради Лілія Савкова у відповідь на відповідне питання представника фракції «Слуга народу» Павла Фролова повідомила, що на наступний рік Мінфін виділив парламенту на здійснення законотворчої діяльності лише 9 млн 972 тис. грн.

За її словами, це «дуже-дуже маленька сума».

Представники чинної влади раніше неодноразова заявляли про намір викорінити в парламенті неособисте голосування (так зване кнопкодавство). Зокрема, законопроект № 2148, який вже пройшов перше читання, пропонує запровадити штрафи за неособисте голосування.

Ще один законопроект — № 1027 пропонує за кнопкодавство припиняти повноваження депутатів. Наразі він перебуває на розгляді в Конституційному суді.

Нагадаємо, першим виявленим у парламенті IX скликання кнопкодавом став мажоритарник Олександр Ковальов.