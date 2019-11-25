На Луганщине к восьми годам тюрьмы приговорили боевика ЛНР. Фото: online.ua

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В Луганской области к восьми годам лишения свободы осудили пособника террористов так называемой Луганской народной республики.

Сватовский районный суд признал жителя области виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следователи установили, что с апреля 2015 года подсудимый «служил» в рядах так называемой народной милиции ЛНР, собирал и передавал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в «отдельном батальоне связи» с целью причинения вреда территориальной целостности Украины. Также злоумышленник в течение 2016−2019 годов обеспечивал пропускной режим на оккупационном посту «Изварино». Сепаратиста правоохранители задержали в сентябре 2019 года.

Поскольку обвиняемый содействовал следствию и изобличал других соучастников, с учетом позиции прокурора в уголовном производстве суд назначил последнему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, — отметили в ГПУ.

Напомним, в начале ноября на Луганщине на восемь лет лишения свободы приговорили боевика террористической организации ЛНР, причастного к обстрелам позиций украинских военных подразделений на Донбассе. С 2014 года сепаратист воевал против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники, Дебальцево и был задержан в марте 2019 года.