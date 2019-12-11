ЗНО-2020: в Міносвіти розповіли про терміни і вартість пробного тестування, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n130693-zno-2020-v-minosvity-rozpovily-pro-terminy-i-vartist-probnogo-testuvannya.html

Ракурс

Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість участі у пробному зовнішньому оцінюванні (ЗНО). Ціна участі в сесії пробного ЗНО у 2020 році складатиме від 138 до 150 грн, в залежності від регіону проживання учасника.

Як повідомляється на сайтах регіональних центрів, найдешевше складання пробного ЗНО обійдеться у Дніпропетровській та Одеській областях, які обслуговують також мешканців Запорізької і Кіровоградської областей (138 грн).

Харківський регцентр оцінювання якості освіти пропонує скласти один пробний тест за 141 грн, Івано-Франківський центр — за 142 грн.

Для мешканців Винницької, Житомирської, Хмельницької, Львівської, Рівненської, Волинської, Черкаської, Чернігівської, Київської областей, а також у Києві участь в пробному тестуванні з одного предмета обійдеться у 150 грн.

Реєстрація у пробному ЗНО триватиме у 2020 році — з 3 до 24 січня. Це можна зробити на сторінці відповідного регіонального ЦОЯО. Зареєстровані учасники отримають власні профайли, у яких до 2 березня розмістять інформацію про час і місце тестування, а згодом — його результати.

У 2020 році пробне ЗНО з української мови і літератури стартує 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня. У день проведення пробного тестування учасник може скласти тест тільки з одного навчального предмета.

Здати відповіді кожному учаснику сервісу потрібно буде до 21 — 23 березня (українська мова і література), а також до 28 — 30 березня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).

Результати тестування з української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 27 березня, з інших предметів — 3 квітня.

Раніше «Ракурс» повідомляв про результати тестування, яке було проведено в Україні з ініціативи міжнародної програми PISA (Programme for International Student Assessment). Рівень грамотності українських школярів оцінили як нижче середнього.