ВНО-2020: в Минобразования рассказали о сроках и стоимости пробного тестирования, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n130693-vno-2020-v-minobrazovaniya-rasskazali-o-srokah-i-stoimosti-probnogo-testirovaniya.html

Ракурс

Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость участия в пробном внешнем оценивании (ВНО). Цена участия в сессии пробного ВНО в 2020 году составит от 138 до 150 грн, в зависимости от региона проживания участника.

Как сообщается на сайтах региональных центров, дешевле других сдача пробного ВНО обойдется в Днепропетровской и Одесской областях, которые обслуживают также жителей Запорожской и Кировоградской областей (138 грн).

Харьковский регцентр оценивания качества образования предлагает составить один пробный тест за 141 грн, Ивано-Франковский центр — за 142 грн.

Для жителей Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Львовской, Ровенской, Волынской, Черкасской, Черниговской, Киевской областей, а также в Киеве участие в пробном тестировании по одному предмету обойдется в 150 грн.

Регистрация в пробном ВНО продлится в 2020 году с 3 до 24 января. Это можно сделать на странице соответствующего регионального ЦОКО. Зарегистрированные пользователи получат собственные профайлы, в которых до 2 марта разместят информацию о времени и месте тестирования, а впоследствии — его результаты.

В 2020 году пробное ВНО по украинскому языку и литературе стартует 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 28 марта. В день проведения пробного тестирования участник может сдать тест только по одному учебному предмету.

Сдать ответы каждому участнику сервиса нужно будет до 21 — 23 марта (украинский язык и литература), а также до 28 — 30 марта (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, немецкий, французский и испанский языки).

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 27 марта, по другим предметам — 3 апреля.

Ранее «Ракурс» сообщал о результатах тестирования, которое было проведено в Украине по инициативе международной программы PISA (Programme for International Student Assessment). Уровень грамотности украинских школьников оценили как ниже среднего.