СБУ. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n130692-rukovoditeli-podrazdeleniy-policii-kieva-kryshevali-pritony-sbu.html

Ракурс

Притоны в Киеве «крышевали» полицейские, которые должны были бороться с подобным явлением.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили нескольких руководителей Главного управления Нацполиции Киева, получавших «откаты» от сутенеров. О проведенной операции сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали совместно с замначальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получали неправомерную выгоду от владельцев притонов, обеспечивая последним «крышевание» со стороны правоохранительных органов.

За свои «услуги» полковник и капитан ежемесячно получали от сутенеров по 2 тыс. долл. Были задокументированы несколько фактов получения взяток «оборотнями в погонах».

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Обоим полицейским сообщено о подозрении. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», сотрудник следственного подразделения СБУ был приговорен к семи годам лишения свободы за взяточничество.