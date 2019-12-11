СБУ. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n130692-kerivnyky-pidrozdiliv-policiyi-kyieva-kryshuvaly-miscya-rozpusty-sbu.html

Ракурс

Притони у Києві «кришували» поліцейські, які повинні були боротися з подібним явищем.

Співробітники Служби безпеки України викрили кількох керівників Головного управління столичної Нацполіції, які отримували «відкати» від сутенерів. Про проведену операцію повідомила прес-служба СБУ.

Встановлено, що начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі спільно із заступником начальника Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, отримували неправомірну вигоду від власників місць розпусти, забезпечуючи останнім «кришування» з боку правоохоронних органів.

За свої «послуги» полковник і капітан щомісяця отримували від сутенерів по 2 тис. дол. Було задокументовано кілька фактів отримання хабарів «перевертнями у погонах».

Стосовно зловмисників було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Обом поліцейським повідомлено про підозру. Наразі розглядається питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», співробітник слідчого підрозділу СБУ був засуджений до семи років позбавлення волі за хабарництво.