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Ракурс
Журнал Time назвав 16-річну екоактивістку Ґрету Тунберґ людиною року, фото: instagram

Журнал Time назвав 16-річну екоактивістку Ґрету Тунберґ людиною року

11 гру 2019, 15:55
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Ґрета Тунберґ стала людиною року за версією журналу Time.

Журналісти оцінили її дії, котрі спрямовані на порятунок екосистеми Землі. Видання опублікувало 16-річну екоактивістку на своїй обкладинці.

У матеріалі йдеться про те, що громадянка Швеції почала глобальний рух, пропускаючи школу. Ще у серпні 2018 року вона страйкувала перед шведським парламентом. Тунберґ стали називати «лідером шкільного страйку за клімат».

На наступні кроки Ґрети вже звернула увагу світова спільнота. Неповнолітня активістка зустрілася з Папою Римським Франциском, а також посперечалася з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Слова і дії юної шведки надихнути 4 млн людей долучитися до глобального страйку за клімат. Акцію, яка була організована 20 вересня 2019 року, назвали найбільшою кліматичною демонстрацією в людській історії.

Раніше Ґрета Тунберґ отримала престижну нагороду «Золота камера». Свою нагороду Тунберг присвятила активістам, які захищають Хамбахський ліс у Німеччині.

Джерело: Ракурс


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