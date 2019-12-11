Журнал Time назвав 16-річну екоактивістку Ґрету Тунберґ людиною року, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n130691-jurnal-time-nazvav-16-richnu-ekoaktyvistku-retu-tunber-ludynou-roku.html

Ракурс

Ґрета Тунберґ стала людиною року за версією журналу Time.

Журналісти оцінили її дії, котрі спрямовані на порятунок екосистеми Землі. Видання опублікувало 16-річну екоактивістку на своїй обкладинці.

У матеріалі йдеться про те, що громадянка Швеції почала глобальний рух, пропускаючи школу. Ще у серпні 2018 року вона страйкувала перед шведським парламентом. Тунберґ стали називати «лідером шкільного страйку за клімат».

На наступні кроки Ґрети вже звернула увагу світова спільнота. Неповнолітня активістка зустрілася з Папою Римським Франциском, а також посперечалася з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Слова і дії юної шведки надихнути 4 млн людей долучитися до глобального страйку за клімат. Акцію, яка була організована 20 вересня 2019 року, назвали найбільшою кліматичною демонстрацією в людській історії.

Раніше Ґрета Тунберґ отримала престижну нагороду «Золота камера». Свою нагороду Тунберг присвятила активістам, які захищають Хамбахський ліс у Німеччині.