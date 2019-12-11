Журнал Time назвал 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг человеком года, фото: instagram

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Ракурс

Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.

Журналисты оценили ее действия, которые направлены на спасение экосистемы Земли. Издание опубликовало 16-летнюю экоактивистку на своей обложке.

В материале говорится о том, что гражданка Швеции начала глобальное движение, пропуская школу. Еще в августе 2018 она проводила дни перед шведским парламентом с плакатом с определенными требованиями к властям страны. Тунберг стали называть «лидером школьной забастовки за спасение климата».

На следующие шаги Греты уже обратило внимание все мировое сообщество. Несовершеннолетняя активистка встретилась с Папой Римским Франциском, а также поспорила с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Слова и действия юной шведки вдохновили 4 млн людей присоединиться к глобальной забастовке за климат. Акцию, которую организовали 20 сентября 2019 года, назвали крупнейшей климатической демонстрацией в человеческой истории.

Ранее Грета Тунберг получила престижную награду «Золотая камера». Свою награду она посвятила активистам, которые защищают Хамбахський лес в Германии.