Экс-депутата Верховного Совета Крыма бросили в тюрьму. Фото: 112.ua

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Святошинский районный суд Киева 10 декабря к 14 годам лишения свободы приговорил бывшего депутата Верховного Совета АР Крым Светлану Савченко за совершение государственной измены.

Прокуратура доказала вину депутата в «совершении действий, направленных во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины». Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовний, 11 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что Савченко принимала участие в заседаниях Верховной Рады АР Крым во время которых приняли постановление «О независимости Крыма», которым было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым». Кроме того, подсудимая причастна к голосованию за постановление «О правоприемстве Республики Крым». Следователи утверждают, что эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова.

Также обвиняемая приняла участие в заседании незаконно созданного органа «Государственный Совет Республики Крым». Таким образом подсудимая обеспечила деятельность этого незаконного органа. Савченко еще и голосовала за так называемую «Конституцию Республики Крым».

Сейчас Светлана Савченко является депутатом Госдумы России, занимает должность члена комитета по культуре.

Напомним, в ноябре в Луганской области к восьми годам лишения свободы приговорили пособника террористов самопровозглашенной Луганской народной республики. Злоумышленник «служил» в рядах так называемой народной милиции ЛНР, собирал и передавал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в «отдельном батальоне связи» с целью нанесения ущерба территориальной целостности Украины.