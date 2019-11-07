Обвинительный приговор: как написать нужное власти решение

Обвинительный приговор. Фото: Needpix

https://racurs.ua/2482-obvinitelnyy-prigovor-kak-napisat-nujnoe-vlasti-reshenie.html

Ракурс

Советская юридическая наука обеспечила прочную «теоретическую» почву для обвинительных приговоров. К ней относились: принцип «объективной истины», теория вменения вины, приоритет досудебного следствия, признание вины как царица доказательств. С помощью «объективной истины» судей заставляли — независимо от того, доказал ли прокурор вину подсудимого, — самим докапываться до этой истины.

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Ответственность за обвинительный приговор суда возлагалась на судью. Для этого применялся инквизиционный процесс, характерный для системы континентального права. На досудебном следствии состязательности не было, а в процессе она допускалась лишь формально. Суть инквизиционного процесса состоит в том, что судьи принимают активное участие в исследовании доказательств и проводят допрос подсудимых и свидетелей.

Также существовала статистика уровня репрессии, то есть назначения реальных наказаний (лишение свободы), с помощью которой контролировались судьи, применявшие слишком мягкие наказания с точки зрения власти. Если же истекали сроки давности, то в этих случаях или выносили обвинительный приговор и освобождали от ответственности, или закрывали производство по делу «по нереабилитирующим обстоятельствам». Что это такое — нереабилитирующие обстоятельства — и до сих пор никто четко не может объяснить. Хотя суть их проста: человек оставался под подозрением, что он таки совершил преступление, но его не доказали. Отсюда определенные негативные последствия для человека.

Обвинительные приговоры и органы, которые не ошибаются

Таким образом, если уголовное дело возбуждено, то это означало, что обвиняемый виновен. По принципу «органы не ошибаются». Приоритет досудебного следствия заключался в том, что в случае, если свидетель или подсудимый менял свои показания в суде, судья мог взять за основу те самые выгодные суду показания, которые были представлены на досудебном следствии. А чтобы получить нужные показания, использовали психологическое давление, истязания и пытки.

Только в редких случаях адвокатам прошлого удавалось направить дело на дополнительное расследование или даже добиться оправдательного, а не обвинительного приговора суда.

Обвинения в современной Украине

На сегодня в независимой Украине теория вменения вины отпала. Пытки и истязания встречаются, хотя законом они и запрещены. Действует презумпция невиновности, которую ни журналисты, ни власть не считают нужным соблюдать. Поэтому даже из уст президентов звучали заявления о вине того или иного человека еще до обвинительного приговора суда. Что же говорить о широких массах юридически неподготовленного населения, которые заранее определили, кто виноват и к кому нужно применить «посадки». Почему-то власть считает, что нужно идти у них на поводу.

Не действует и признание вины как царица доказательств, за отдельными исключениями. В УПК 2012 года отступили и от инквизиционного процесса, хотя рецидивы случаются. Украина «американизировала» УПК, расширила границы состязательности, допустила заключение соглашений в уголовном процессе, ввела право на перекрестный допрос с использованием наводящих вопросов…

Обвинительный уклон и юридическая наука

А что же украинская юридическая наука? Части ученых все это не нравится, они ведь писали диссертации об объективной истине как краеугольном камне правосудия.

Отдельные ученые-юристы мертвой хваткой держатся за принцип «объективной истины», за «нереабилитирующие обстоятельства», за инквизиционный процесс по уголовным делам. Как тут удивляться, что и судьи чувствуют свою «ответственность» за то, чтобы приговор был обвинительным. Так рождается обвинительный уклон. Так спокойнее, так власть похвалит. Хотя власти этого мало, и она считает, что с нынешним судебным корпусом невозможно работать.

Есть принципиальная разница между уголовным судебным процессом и научными исследованиями. Наука не имеет никаких ограничений в применении методов исследования и выявления и выяснения фактов. Но даже наука часто ошибается. Ведь даже научные исследования детерминированы временем и пространством.

В уголовном процессе закон обязывает судью всесторонне, в полной мере и объективно изучить представленные обвинением фактические данные, выслушать и исследовать возражения и доказательства защиты и дать им объективную оценку. Но средства доказывания, которыми располагает суд, не обязательно ведут к установлению истины. Юристы используют фикции, презумпции, соглашения о признании вины. Определенные доказательства могут соответствовать тому, что было в действительности, но они получены незаконным путем и потому не могут быть положены в основу судебного решения — обвинительного приговора.

Объективная истина — это философский термин марксизма-ленинизма (хотя до Ленина и Маркса его использовал Декарт). Некоторые наши ученые ведут термин «истины» из Древнего Египта. Из какой мумии они вытащили этот термин, мне неизвестно. Но использовать философию в рамках прикладного уголовного процесса — это попытка с негодными средствами. Объективная истина — это картина, которая сложилась в голове судьи и под которую судья подгоняет то, что нужно написать в обвинительном приговоре суда.

Типичный пример обвинительного уклона

Вот реальное дело. Суд не допросил единственного очевидца ДТП, допрошенного на досудебном следствии. Показания очевидца кардинально опровергают выводы экспертизы. Защита настаивает на допросе свидетеля. Апелляционный суд заявил, что показания этого свидетеля противоречат другим материалам дела и потому не принимаются. И это — без допроса свидетеля, исследования его показаний с точки зрения допустимости, достоверности, в совокупности доказательств с точки зрения достаточности и взаимосвязи. Верховный суд проигнорировал требования защиты. То есть произошло очевидное нарушение права на защиту и практики ЕСПЧ и судебной практики Украины. Так принимаются нужные власти решения — выносятся обвинительные приговоры суда. Рецепт, известный с советских времен.

В результате презумпцию невиновности откладывают в сторону, процесс осуществляют инквизиционно. Власть обвинительным приговором суда довольна, а судья спокоен. Поиск объективной истины превращается в способ написания нужного власти решения.