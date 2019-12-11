ДТП на Тернопільщині: рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, є жертви. Фото: Прямий

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Смертельна ДТП сталася на автодорозі між селами Чистилів і Великий Глибочок в Тернопільській області. Внаслідок зіткнення автобуса та легковика постраждали шестеро осіб, одна з них загинула.

Аварія рейсового автобуса і автомобіля Dacia Logan сталася сьогодні близько 12.00, інформує прес-служба тернопільської поліції.

У момент аварії в рейсовому автобусі, що прямував за маршрутом Тернопіль-Чистилів, перебували близько 10 пасажирів. Після зіткнення 60-річна жінка, що сиділа біля водія автобуса, вилетіла через лобове скло і потрапила під колеса. Її врятувати не вдалося. Водія і чотирьох пасажирів госпіталізували.

За попередніми даними, причиною зіткнення став виїзд на зустрічну смугу руху.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Раніше повідомлялося про ДТП в Бориспільському районі під Києвом, де автомобіль збив двох дітей і протаранив електроопору. Як виявилося, за кермом перебував п’яний військовослужбовець.