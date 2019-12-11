Обыск в доме экс-нардепа провела Генпрокуратура

ГПУ. Фото: atr.ua

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Обыск в доме экс-нардепа Украины был проведен сегодня, 11 декабря, прокурорами Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР).

По сведениям ГПУ, дом бывшего нардепа расположен в пригороде Киева. По информации «РБК-Украина», речь идет о домовладении Максима Микитася.

ГПУ подозревает экс-нардепа в действиях по легализации доходов, полученных незаконным путем в сумме более 200 млн грн.

В настоящее время решается вопрос относительно наложения ареста на имущество, в том числе, выявленное при обыске.

Как известно, Микитася подозревают в реализации коррупционных схем при обмене квартир для военнослужащих Нацгвардии Украины.

Напомним, что в конце октября родственники внесли за Микитася залог в сумме 80 млн грн и бывший нардеп был выпущен из следственного изолятора.