Обыск в доме экс-нардепа провела Генпрокуратура

Обыск в доме экс-нардепа провела Генпрокуратураhttps://racurs.ua/n130698-v-dome-eks-nardepa-ukrainy-proveden-obysk-gpu.htmlРакурс
Обыск в доме экс-нардепа Украины был проведен сегодня, 11 декабря, прокурорами Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР).
По сведениям ГПУ, дом бывшего нардепа расположен в пригороде Киева. По информации «РБК-Украина», речь идет о домовладении Максима Микитася.
ГПУ подозревает экс-нардепа в действиях по легализации доходов, полученных незаконным путем в сумме более 200 млн грн.
В настоящее время решается вопрос относительно наложения ареста на имущество, в том числе, выявленное при обыске.
Как известно, Микитася подозревают в реализации коррупционных схем при обмене квартир для военнослужащих Нацгвардии Украины.
Напомним, что в конце октября родственники внесли за Микитася залог в сумме 80 млн грн и бывший нардеп был выпущен из следственного изолятора.