Дачу Путина в Крыму расширяют, здесь появятся ледовый дворец и татами, фото — "Проект. Медиа"

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В оккупированном россиянами Крыму для российского президента Владимира Путина строят дачу с ледовым дворцом и татами. Именно появление этих объектов дало повод предположить, что там отдыхать будет лично Путин — любитель дзюдо и хоккея.

О том, что Путин не отказывался иметь госдачи на аннексированном полуострове, известно было давно. Речь идет о южном береге Крыма, территории между Форосом и Ялтой. Журналисты «Проект. Медиа» узнали, что за последние годы там были построены новые заборы и установлены посты.

Возле поселка Олива, где в Советском Союзе построили закрытые дачи, ныне возводят «ледовый дворец». Об этом сообщили работники на стройке. На сайте госзакупок РФ говорится о том, что здесь управление по делам президента строит бассейны, сауны, спа и общежитие.

Крымчане предполагают, что после завершения строительных работ сюда будет ездить на отдых Путин. Каток для него в документах обозначен как «крытая хоккейная площадка № 65 на объекте К-117».

Сейчас над катком возвели только каркас. Территорию от посторонних глаз охраняет забор, который защищает зону отдыха у моря. За ним журналисты заметили многоэтажный спальный корпус с мраморными стенами и потолком.

Летом в сосновом лесу на месте открытого теннисного корта построили татами площадью около 500 кв. м. Внешне эта конструкция похожа на ангар.

Российская оккупационная власть также закрыла доступ к другой природной достопримечательности южного берега Крыма. Урочище Батилиман возле мыса Айя ранее контролировал сын Виктора Януковича Александр, но после 2014 года его выкупил банк «Россия». Сюда якобы приезжать на отдых планирует глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Ее уже замечали на территории во время стройработ.

Вблизи упомянутых объектов часто замечают людей в форме, которые проверяют документы. Туристы в эти районы полуострова почти не заходят.

Напомним, что 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Российскую Федерацию вывести свои войска из Крыма, а также остановить временную оккупацию территорию Украины.