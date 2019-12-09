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ООН призывает Россию вывести войска из Крыма, фото: kremlin.ru
Оккупация Крыма: Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска с полуострова (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n130589-okkupaciya-kryma-genassambleya-oon-prinyala-rezoluciu-prizyvauschuu-rossiu-vyvesti-voyska.htmlРакурс
Генассамблея ООН сегодня принял резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма.
За резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей» проголосовали 63 государства, против — 19. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил спикер представительства Украины в ООН Олег Николенко.
Также в резолюции содержится призыв к России вернуть военное оборудование и вооружение, которое было на захваченных в ноябре 2018 года кораблях ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
Кроме того, в резолюции содержится рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов на временно оккупированный полуостров без согласования с Украиной.
Также резолюция осуждает проведение Россией военных учений на территории оккупированного полуострова, использование захваченных ею в Крыму военных предприятий и ядерной инфраструктуры.
Отдельно резолюция касается вопроса незаконно задержанных граждан Украины. В документе положительно оценивается освобождение в сентябре Россией членов экипажей трех захваченных кораблей и подчеркивается необходимость продолжения переговоров с целью возвращения на Родину всех незаконно удерживаемых украинцев.
Авторами резолюции стала группа государств, в которую вошли Украина, страны ЕС, США, Канада и Турция, ее соавторами стали 42 государства.
Также обращается внимание на негативное влияние действий России в районе Черного и Азовского морей на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе.
Напомним, 14 ноября в ООН поддержали проект резолюции по Крыму. Во время рассмотрения этого документа представитель России угрожал другим участникам голосования.
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