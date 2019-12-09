ООН призывает Россию вывести войска из Крыма, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n130589-okkupaciya-kryma-genassambleya-oon-prinyala-rezoluciu-prizyvauschuu-rossiu-vyvesti-voyska.html

Ракурс

Генассамблея ООН сегодня принял резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма.

За резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей» проголосовали 63 государства, против — 19. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил спикер представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Также в резолюции содержится призыв к России вернуть военное оборудование и вооружение, которое было на захваченных в ноябре 2018 года кораблях ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Кроме того, в резолюции содержится рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов на временно оккупированный полуостров без согласования с Украиной.

Также резолюция осуждает проведение Россией военных учений на территории оккупированного полуострова, использование захваченных ею в Крыму военных предприятий и ядерной инфраструктуры.

Отдельно резолюция касается вопроса незаконно задержанных граждан Украины. В документе положительно оценивается освобождение в сентябре Россией членов экипажей трех захваченных кораблей и подчеркивается необходимость продолжения переговоров с целью возвращения на Родину всех незаконно удерживаемых украинцев.

Авторами резолюции стала группа государств, в которую вошли Украина, страны ЕС, США, Канада и Турция, ее соавторами стали 42 государства.

Также обращается внимание на негативное влияние действий России в районе Черного и Азовского морей на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе.

Напомним, 14 ноября в ООН поддержали проект резолюции по Крыму. Во время рассмотрения этого документа представитель России угрожал другим участникам голосования.