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ООН закликає Росію вивести війська з Криму, фото: kremlin.ru
Окупація Криму: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести війська з півострова (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n130589-okupaciya-krymu-genasambleya-oon-uhvalyla-rezoluciu-yaka-zaklykaie-rosiu-vyvesty-viyska.htmlРакурс
Генасамблея ООН сьогодні ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з окупованого Криму.
За резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів» проголосували 63 держави, проти — 19. Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник представництва України в ООН Олег Ніколенко.
Також у резолюції міститься заклик до Росії повернути військове обладнання та озброєння, яке було на захоплених в листопаді 2018 року кораблях ВМС України «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».
Крім того, в резолюції міститься рекомендація іноземним державам, міжнародним організаціям та установам утримуватися від візитів до тимчасово окупованого півострова без погодження з Україною.
Також резолюція засуджує проведення Росією військових навчань на території окупованого півострова, використання захоплених нею в Криму військових підприємств та ядерної інфраструктури.
Окремо резолюція торкається питання незаконно затриманих громадян України. У документі позитивно оцінюється звільнення у вересні Росією членів екіпажів трьох захоплених кораблів та наголошується на необхідності продовження переговорів з метою повернення на Батьківщину усіх незаконно утримуваних українців.
Авторами резолюції стала група держав, до якої увійшли Україна, країни ЄС, США, Канада і Туреччина, її співавторами стали 42 держави.
Також звертається увага на негативний вплив дій Росії в районі Чорного та Азовського морів на соціально-економічну ситуацію в прибережних районах України, зокрема на Донбасі.
Нагадаємо, 14 листопада в ООН підтримали проект резолюції щодо Криму. Під час розгляду цього документу представник Росії погрожував іншим учасникам голосування.
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