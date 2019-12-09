ООН закликає Росію вивести війська з Криму, фото: kremlin.ru

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Генасамблея ООН сьогодні ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з окупованого Криму.

За резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів» проголосували 63 держави, проти — 19. Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник представництва України в ООН Олег Ніколенко.

Також у резолюції міститься заклик до Росії повернути військове обладнання та озброєння, яке було на захоплених в листопаді 2018 року кораблях ВМС України «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

Крім того, в резолюції міститься рекомендація іноземним державам, міжнародним організаціям та установам утримуватися від візитів до тимчасово окупованого півострова без погодження з Україною.

Також резолюція засуджує проведення Росією військових навчань на території окупованого півострова, використання захоплених нею в Криму військових підприємств та ядерної інфраструктури.

Окремо резолюція торкається питання незаконно затриманих громадян України. У документі позитивно оцінюється звільнення у вересні Росією членів екіпажів трьох захоплених кораблів та наголошується на необхідності продовження переговорів з метою повернення на Батьківщину усіх незаконно утримуваних українців.

Авторами резолюції стала група держав, до якої увійшли Україна, країни ЄС, США, Канада і Туреччина, її співавторами стали 42 держави.

Також звертається увага на негативний вплив дій Росії в районі Чорного та Азовського морів на соціально-економічну ситуацію в прибережних районах України, зокрема на Донбасі.

Нагадаємо, 14 листопада в ООН підтримали проект резолюції щодо Криму. Під час розгляду цього документу представник Росії погрожував іншим учасникам голосування.