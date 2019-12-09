Херсонський морський порт передадуть у концесію: заявки надійшли від чотирьох великих інвесторів

Херсонський морський порт. Фото: uspa.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130588-hersonskyy-morskyy-port-peredadut-u-koncesiu-zayavky-nadiyshly-vid-chotyroh-velykyh-investoriv.html

Ракурс

Херсонський морський порт передадуть у концесію на 30 років. Сьогодні завершився термін подачі заявок і чотири великі інвестори з України, Грузії, Туреччини та Швейцарії змагатимуться за право користування портом.

Переможець буде оголошений вже у другій декаді січня 2020 року. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, передача Херсонського морського порту в концесію дозволить отримати Україні додатково 1,37 млрд грн інвестицій та 14,3 млрд грн надходжень до держбюджету.

Крім цього, інвестор зобов’язується протягом 30 років концесії виділяти кошти на будівництво важливих об'єктів порту і прилеглих до нього територій. Так, розмір інвестицій на капітальний ремонт доріг у місті Херсон поблизу порту складе не менше 11 млн грн. Також інвестором будуть виділятися додаткові кошти на ремонт інших доріг в Херсоні.

Прем'єр-міністр підкреслив, що два інвестори — це великі компанії, які мають багатий досвід роботи у портовій галузі і вперше висловили готовність працювати в Україні. На думку Гончарука, це означає, що у світі зростає довіра до України і міжнародні компанії готові вкладати значні кошти в інвестиційні проекти.

Як раніше писав «Ракурс», міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що розвиток інфраструктури в Україні можна реалізувати за рахунок передачі в концесію промислових об'єктів.