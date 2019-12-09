Херсонский морской порт передадут в концессию: заявки поступили от четырех крупных инвесторов

Херсонский морской порт. Фото: uspa.gov.ua

https://racurs.ua/n130588-hersonskiy-morskoy-port-peredadut-v-koncessiu-zayavki-postupili-ot-chetyreh-krupnyh-investorov.html

Ракурс

Херсонский морской порт передадут в концессию на 30 лет. Сегодня завершился срок подачи заявок и четыре крупных инвестора из Украины, Грузии, Турции и Швейцарии будут соревноваться за право пользованием портом.

Победитель будет оглашен уже во второй декаде января 2020 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, сдача Херсонского морского порта в концессию позволит получить Украине дополнительно 1,37 млрд грн инвестиций и 14,3 млрд грн поступлений в госбюджет.

Кроме этого, инвестор обязуется в течение 30 лет концессии выделять средства на строительство важных объектов порта и прилегающих к нему территорий. Так, размер инвестиций на капитальный ремонт дорог в городе Херсон вблизи порта составит не менее 11 млн грн. Также инвестором будут выделяться дополнительные средства на ремонт других дорог в Херсоне.

Премьер-министр подчеркнул, что два из подавших заявки инвесторов — это крупные компании, которые имеют богатый опыт работы в портовой отрасли и впервые выразившие готовность работать в Украине. По мнению Гончарука, это означает, что в мире растет доверие к Украине и международные компании готовы вкладывать значительные средства в инвестиционные проекты.

Как ранее писал «Ракурс», министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что развитие инфраструктуры в Украине можно реализовать за счет сдачи в концессию промышленных объектов.