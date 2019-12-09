«Долг Януковича»: Россия значительно увеличила требования к Украине из-за «начисленных процентов»

Виктор Янукович и Дмитрий Медведев, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n130587-dolg-yanukovicha-rossiya-znachitelno-uvelichila-trebovaniya-k-ukraine-iz-za-nachislennyh.html

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Россия в 4,5 млрд долл. увеличила требования к Украине по так называемому «долгу Януковича».

Такой рост этой суммы с 3 млрд долл. в РФ объясняют «начисленными процентами». Об этом говорится в соответствующем сообщении, опубликованном на сайте Минфина России.

В ведомстве отмечают, что эти выпущеные Украиной облигации на сумму 3 млрд долл. США были приобретены Россией в декабре 2013 года с процентной ставкой 5% годовых.

Выплаты по этим облигациям должны были произойти до 21 декабря 2015 года. В декабре 2015 года Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Россией из-за осуществляемой ею против нашего государства агрессии.

Также Украина заявляет о политической составляющей этого займа, полученного правительством Николая Азарова в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

В сентябре Апелляционный суд Англии поддержал позицию Украины относительно политической составляющей этого займа. Россия обжаловала это решение в суде следующей инстанции.

Сегодня Верховный суд Великобритании начал рассмотрение соответствующей апелляции. Решение суда по этому вопросу ожидается 12 декабря.

Напомним, 9 декабря как дату начала рассмотрения дела о долге Януковича Верховный суд Великобритании назначил еще в середине июня этого года.