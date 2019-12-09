«Долг Януковича»: в Британии рассматривают апелляции РФ по возврату Украиной средств, фото: pixabay

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Верховный суд Великобритании рассматривает апелляции России по возвращению Украиной так называемого «долга Януковича» в 3 млрд долл.

Россияне оспаривают решение суда предыдущей инстанции в целом. Об этом сообщается на сайте суда.

В сентябре Апелляционный суд Англии поддержал позицию Киева относительно политической составляющей займа. Россия обжаловала решение в апелляционной инстанции. Решение суда ожидается 12 декабря.

Во времена президентства Виктора Януковича Россия выкупила облигации правительства Украины на сумму 3 млрд долл. Этот долг впоследствии стал известен как «долг Януковича». В декабре 2015 года Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Россией за ее агрессию.

Напомним, дата рассмотрения дела о 3 млрд долл. Верховным судом Великобритании объявили в июне. Слушания по этому делу завершились еще в январе 2018 года. Тогда суд взял паузу на принятие решения.