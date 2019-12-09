«Борг Януковича»: в Британії розглядають апеляції РФ щодо повернення Україною коштів, фото: pixabay

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Верховний суд Великої Британії розглядає апеляції Росії щодо повернення Україною так званого «боргу Януковича» у 3 млрд дол.

Росіяни оскаржують рішення суду попередньої інстанції загалом. Про це повідомляється на сайті суду.

У вересні Апеляційний суд Англії підтримав позицію Києва щодо політичної складової позики. Росія оскаржила рішення в апеляційній інстанції. Рішення суду очікується 12 грудня.

За часів президенства Віктора Януковича Росія викупила облігації уряду України на суму 3 млрд дол. Цей борг згодом став відомим як «борг Януковича». У грудні 2015 року Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Росією через її агресію.

Нагадаємо, дату розгляду справи про 3 млрд дол. Верховним судом Великої Британії оголосили у червні. Слухання у цій справі завершилися ще в січні 2018 року. Тоді суд взяв паузу на ухвалення рішення.