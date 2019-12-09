«Борг Януковича»: Росія значно збільшила вимоги до України через «нараховані відсотки»

Віктор Янукович та Дмитро Медведєв, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n130587-borg-yanukovycha-rosiya-znachno-zbilshyla-vymogy-do-ukrayiny-cherez-narahovani-vidsotky.html

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Росія до 4,5 млрд дол. збільшила вимоги до України за так званим «боргом Януковича».

Таке зростання цієї суми з 3 млрд дол. у РФ пояснюють «нарахованими відсотками». Про це йдеться у відповідному повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну Росії.

У відомстві зазначають, що ці випущені Україною облігації на суму 3 млрд дол. США були придбані Росією в грудні 2013 року з відсотковою ставкою 5% річних.

Виплати за цими облігаціями мали відбутися до 21 грудня 2015 року. В грудні 2015 року Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Росією через здійснювану нею проти нашої держави агресію. Також Україна наголошує на політичній складовій цієї позики, отриманої урядом Миколи Азарова в межах домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним та тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

У вересні Апеляційний суд Англії підтримав позицію України щодо політичної складової цієї позики. Росія оскаржила це рішення в суді наступної інстанції.

Сьогодні Верховний суд Великої Британії розпочав розгляд відповідної апеляції. Рішення суду з цього питання очікується 12 грудня.

Нагадаємо, 9 грудня як дату початку розгляду справи про борг Януковича Верховний суд Великої Британії обрав ще в середині червня цього року.