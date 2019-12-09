Швидкість інтернету в усіх соцоб'єктах уряд планує виміряти до кінця року

Уряд збирає дані про швидкість інтернету в усіх соціальних об’єктах, фото: Олексій Гончарук

https://racurs.ua/ua/n130586-shvydkist-internetu-v-usih-socobiektah-uryad-planuie-vymiryaty-do-kincya-roku.html

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Кабмін планує виміряти швидкість інтернету в усіх соціальних об'єктах України.

Відповідні роботи планується завершити до кінця року. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За совами Гончарука, відповідне доручення він минулого тижня дав міністерствам та іншим органам виконавчої влади.

Ми вже маємо офіційну статистику щодо підключення до інтернету українських шкіл, — зазначив прем'єр.

Далі, зазначив Гончарук, ця перевірка відбудеться у дитсадках, бібліотеках, лікарнях, ЦНАПах, музеях та інших об'єктах.

Це дозволить ефективно використати бюджетні кошти на підключення до широкосмугового доступу важливих соціальних об'єктів, — наголошує прем'єр.

Гончарук зазначив, що Мінцифра цю інформацію збирає на власному офіційному веб-сайті thedigital.gov.ua.

Кожне відомство направляє лист-інструкцію до установи, що знаходиться в його підпорядкуванні, — повідомив прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці листопада Міністерство цифрової трансформації запустило сайт, на якому можна виміряти швидкість інтернету.