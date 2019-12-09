Tesla Cybertruck. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n130585-ilon-mask-z-yizdyv-iz-podrugou-do-restoranu-na-novitnomu-elektropikapi-foto.html

Ракурс

Ілон Маск, який є засновником всесвітньо відомої компанії Tesla, здивував жителів Лос-Анджелеса, коли вирішив проїхатися вулицями Малібу на нещодавно презентованому електропікапі Cybertruck. Компанію мільярдерові склали співачка Граймс та головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

Компанія вирішила відвідати ресторан Nobu, в якому до них приєднався відомий голлівудський актор Едвард Нортон. Поки друзі розважалися в ресторані, електропікап стояв на парковці біля закладу, і в Twitter з’явилося кілька знімків автомобіля.

Пізніше Маск вийшов із ресторану в компанії Нортона і продемонстрував Cybertruck акторові.

Необхідно відзначити, що дизайн електропікапа Tesla викликав суперечливі думки у автолюбителів. Багато шанувальників Tesla порівняли Cybertruck з дитячими малюнками та позашляховиком Warthog із популярної серії ігор Halo.

Як раніше писав «Ракурс», під час презентації електропікапу Tesla Cybertruck стався конфуз. Броньоване скло автомобіля не витримано удару металевою кулькою.