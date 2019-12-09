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Ракурс
Tesla Cybertruck. Фото: Twitter

Ілон Маск з’їздив із подругою до ресторану на новітньому електропікапі (ФОТО)

9 гру 2019, 19:08
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Ілон Маск, який є засновником всесвітньо відомої компанії Tesla, здивував жителів Лос-Анджелеса, коли вирішив проїхатися вулицями Малібу на нещодавно презентованому електропікапі Cybertruck. Компанію мільярдерові склали співачка Граймс та головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

Компанія вирішила відвідати ресторан Nobu, в якому до них приєднався відомий голлівудський актор Едвард Нортон. Поки друзі розважалися в ресторані, електропікап стояв на парковці біля закладу, і в Twitter з’явилося кілька знімків автомобіля.

Tesla Cybertruck. Фото: TwitterПізніше Маск вийшов із ресторану в компанії Нортона і продемонстрував Cybertruck акторові.

Tesla Cybertruck. Фото: TwitterНеобхідно відзначити, що дизайн електропікапа Tesla викликав суперечливі думки у автолюбителів. Багато шанувальників Tesla порівняли Cybertruck з дитячими малюнками та позашляховиком Warthog із популярної серії ігор Halo.

Tesla Cybertruck. Фото: TwitterЯк раніше писав «Ракурс», під час презентації електропікапу Tesla Cybertruck стався конфуз. Броньоване скло автомобіля не витримано удару металевою кулькою.

Джерело: Ракурс


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