Tesla Cybertruck. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n130585-ilon-mask-sezdil-s-podrujkoy-v-restoran-na-noveyshem-elektropikape-foto.html

Ракурс

Илон Маск, который является основателем всемирно известной компании Tesla, удивил жителей Лос-Анджелеса, когда решил проехаться улицами Малибу на недавно презентованном электропикапе Cybertruck. Компанию миллиардеру составили певица Граймс и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

Компания решила посетить ресторан Nobu, в котором к ним присоединился известный голливудский актер Эдвард Нортон. Пока друзья развлекались в ресторане, электропикап стоял на парковке у заведения, и в Twitter появилось несколько снимков автомобиля.

Позже Маск вышел из ресторана в компании Нортона и продемонстрировал Cybertruck актеру.

Необходимо отметить, что дизайн электропикапа Tesla вызвал противоречивые мнения у автолюбителей. Многие поклонники Tesla сравнили Cybertruck с детскими рисунками и внедорожником Warthog из популярной серии игр Halo.

Как ранее писал «Ракурс», во время презентации электропикапа TeslaCybertruck произошел конфуз. Бронированное стекло автомобиля не выдержано удара металлическим шариком.