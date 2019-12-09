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Ракурс
Tesla Cybertruck. Фото: Twitter

Илон Маск съездил с подружкой в ресторан на новейшем электропикапе (ФОТО)

9 дек 2019, 19:08
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Илон Маск, который является основателем всемирно известной компании Tesla, удивил жителей Лос-Анджелеса, когда решил проехаться улицами Малибу на недавно презентованном электропикапе Cybertruck. Компанию миллиардеру составили певица Граймс и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

Компания решила посетить ресторан Nobu, в котором к ним присоединился известный голливудский актер Эдвард Нортон. Пока друзья развлекались в ресторане, электропикап стоял на парковке у заведения, и в Twitter появилось несколько снимков автомобиля.

Tesla Cybertruck. Фото: Twitter

Позже Маск вышел из ресторана в компании Нортона и продемонстрировал Cybertruck актеру.

Tesla Cybertruck. Фото: Twitter

Необходимо отметить, что дизайн электропикапа Tesla вызвал противоречивые мнения у автолюбителей. Многие поклонники Tesla сравнили Cybertruck с детскими рисунками и внедорожником Warthog из популярной серии игр Halo.

Tesla Cybertruck. Фото: Twitter

Как ранее писал «Ракурс», во время презентации электропикапа TeslaCybertruck произошел конфуз. Бронированное стекло автомобиля не выдержано удара металлическим шариком.

Источник: Ракурс


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