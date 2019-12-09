Скорость интернета во всех соцобъектах правительство планирует измерить до конца года

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Правительство собирает данные о скорости интернета во всех социальных объектах, фото: Алексей Гончарук
Скорость интернета во всех соцобъектах правительство планирует измерить до конца годаhttps://racurs.ua/n130586-skorost-interneta-vo-vseh-socobektah-pravitelstvo-planiruet-izmerit-do-konca-goda.htmlРакурс
Кабмин планирует измерить скорость интернета во всех социальных объектах Украины.
Соответствующие работы планируется завершить до конца года. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По совам Гончарука, соответствующее поручение он на прошлой неделе дал министерствам и другим органам исполнительной власти.
Мы уже имеем официальную статистику по подключению к интернету украинских школ, — отметил премьер.
Далее, отметил Гончарук, эта проверка состоится в детсадах, библиотеках, больницах, ЦНАП, музеях и других объектах.
Это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов, — отмечает премьер.
Гончарук отметил, что Минцифра эту информацию собирает на своем официальном сайте thedigital.gov.ua.
Каждое ведомство направляет письмо-инструкцию в учреждение, находящееся в его подчинении, — сообщил премьер.
Напомним, в конце ноября Министерство цифровой трансформации запустило сайт, на котором можно измерить скорость интернета.
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