Скорость интернета во всех соцобъектах правительство планирует измерить до конца года

Правительство собирает данные о скорости интернета во всех социальных объектах, фото: Алексей Гончарук

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Кабмин планирует измерить скорость интернета во всех социальных объектах Украины.

Соответствующие работы планируется завершить до конца года. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По совам Гончарука, соответствующее поручение он на прошлой неделе дал министерствам и другим органам исполнительной власти.

Мы уже имеем официальную статистику по подключению к интернету украинских школ, — отметил премьер.

Далее, отметил Гончарук, эта проверка состоится в детсадах, библиотеках, больницах, ЦНАП, музеях и других объектах.

Это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов, — отмечает премьер.

Гончарук отметил, что Минцифра эту информацию собирает на своем официальном сайте thedigital.gov.ua.

Каждое ведомство направляет письмо-инструкцию в учреждение, находящееся в его подчинении, — сообщил премьер.

Напомним, в конце ноября Министерство цифровой трансформации запустило сайт, на котором можно измерить скорость интернета.