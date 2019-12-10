У Раді зареєстрували законопроект про особливий статус Донбасуhttps://racurs.ua/ua/n130653-u-radi-zareiestruvaly-zakonoproekt-pro-osoblyvyy-status-donbasu.htmlРакурс
У Верховну Раду України подали законопроект № 2569 «Про внесення зміни до ст. 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».
Проект закону ініціювали депутати від партії «Слуга народу» Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Документ зареєстровано 10 грудня. Про це повідомляється на веб-сторінці українського парламенту.
Передано на розгляд керівництву, — зазначається на сайті ВРУ.
Текст законопроекту та пояснювальна записна на сайті наразі відсутні.
Нагадаємо, у Парижі сторони «нормандської четвірки» вели переговори понад 10 годин. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про обмін полонених, який повинен відбутися до 31 грудня 2019 року, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.
Крім того, стало відомо, що сторони домовилися про продовження чинного закону про особливий статус Донбасу.Після саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що цей закон можуть продовжити на рік.