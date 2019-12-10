Законопроект про особливий статут Донбасу зареєстрували. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n130653-u-radi-zareiestruvaly-zakonoproekt-pro-osoblyvyy-status-donbasu.html

Ракурс

У Верховну Раду України подали законопроект № 2569 «Про внесення зміни до ст. 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Проект закону ініціювали депутати від партії «Слуга народу» Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Документ зареєстровано 10 грудня. Про це повідомляється на веб-сторінці українського парламенту.

Передано на розгляд керівництву, — зазначається на сайті ВРУ.

Текст законопроекту та пояснювальна записна на сайті наразі відсутні.

Нагадаємо, у Парижі сторони «нормандської четвірки» вели переговори понад 10 годин. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про обмін полонених, який повинен відбутися до 31 грудня 2019 року, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.

Крім того, стало відомо, що сторони домовилися про продовження чинного закону про особливий статус Донбасу.Після саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що цей закон можуть продовжити на рік.