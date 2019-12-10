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Законопроект про особливий статут Донбасу зареєстрували. Фото: Reuters

У Раді зареєстрували законопроект про особливий статус Донбасу

10 гру 2019, 21:13
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У Верховну Раду України подали законопроект № 2569 «Про внесення зміни до ст. 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Проект закону ініціювали депутати від партії «Слуга народу» Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Документ зареєстровано 10 грудня. Про це повідомляється на веб-сторінці українського парламенту.

Передано на розгляд керівництву, — зазначається на сайті ВРУ.

Текст законопроекту та пояснювальна записна на сайті наразі відсутні.

Нагадаємо, у Парижі сторони «нормандської четвірки» вели переговори понад 10 годин. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про обмін полонених, який повинен відбутися до 31 грудня 2019 року, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.

Крім того, стало відомо, що сторони домовилися про продовження чинного закону про особливий статус Донбасу.Після саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що цей закон можуть продовжити на рік.

Джерело: Ракурс


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