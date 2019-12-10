Законопроект об особом уставе Донбасса зарегистрировали. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n130653-v-rade-zaregistrirovali-zakonoproekt-ob-osobom-statuse-donbassa.html

Ракурс

В Верховную Раду Украины подали законопроект № 2569 «О внесении изменений в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Проект закона инициировали депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Документ зарегистрирован 10 декабря. Об этом сообщается на веб-странице украинского парламента.

Передан на рассмотрение руководству, — отмечается на сайте ВРУ.

Текст законопроекта и пояснительная записная на сайте пока отсутствуют.

Напомним, в Париже стороны «нормандской четверки» вели переговоры более 10 часов. Лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об обмене пленными, который должен состояться до 31 декабря 2019 года, разведении войск еще в трех зонах фронта, бессрочном прекращении огня, имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Кроме того, стало известно, что стороны договорились о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса. После саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот закон могут продлить на год.