Олігарх Дмитро Фірташ. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n130652-antymonopolnyy-komitet-oshtrafuvav-oblgazy-firtasha-na-278-mln-grn.html

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Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів групи РГК олігарха Дмитра Фірташа.

Загальна сума штрафів склала 278 млн грн. Облгази оштрафували за неправомірні донарахування побутовим споживачам об'ємів використаного природного газу. Також АМКУ зобов’язав газовиків здійснити перерахунок за минулий рік. Про це 10 грудня повідомив голова комітету Юрій Терентьєв у Facebook.

Фахівці встановили, що низка облгазів у період з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам в межах відповідних територій. А з жовтня 2018 року по серпень 2019 року газовики незаконно донараховували об'єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками. В АМКУ заявляють, що вони таким чином зловживали монопольним становищем.

АМКУ за порушення наклав на наступні підприємства такі штрафи: «Вінницягаз» — 21 млн грн, «Волиньгаз» — 13 млн грн, «Дніпропетровськгаз» — 34 млн грн, «Житомиргаз» — 11 млн грн, «Закарпатгаз» — 18 млн грн, «Запоріжгаз» — 14 млн грн, «Івано-Франківськгаз» — 10 млн грн, «Київоблгаз» — 49 млн грн, «Львівгаз» — 13 млн грн, «Миколаївгаз» — 14 млн грн, «Рівнегаз» — 5 млн грн, «Сумигаз» — 10 млн грн, «Харківгаз» — 33 млн грн, «Хмельницькгаз» — 12 млн грн, «Чернівцігаз» — 7 млн грн, «Чернігівгаз» — 13 млн грн.

Нагадаємо, у вересні АМКУ ухвалив рішення примусово поділити групу компаній Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, яка займається виробництвом азотних добрив. Крім того, комітет наклав штраф у розмірі 107 млн грн на «НФ Трейдінг Україна».