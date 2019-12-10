Олигарх Дмитрий Фирташ. Фото: Фокус

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Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов группы РГК олигарха Дмитрия Фирташа.

Общая сумма штрафов составила 278 млн грн. Облгазы оштрафовали из-за неправомерных доначислений бытовым потребителям объемов использованного природного газа. Также АМКУ обязал газовиков осуществить перерасчет за прошлый год. Об этом 10 декабря сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.

Специалисты установили, что ряд облгазов в период с декабря 2015 года по август 2019 года занимали монопольное положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставке природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий. А с октября 2018 года по август 2019 года газовики незаконно доначисляли объемы используемого бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных по счетчикам. В АМКУ заявляют, что они таким образом злоупотребляли монопольным положением.

АМКУ за нарушения наложил на следующие предприятия такие штрафы: «Винницагаз» — 21 млн грн, «Волыньгаз» — 13 млн грн, «Днепропетровскгаз» — 34 млн грн, «Житомиргаз» — 11 млн грн, «Закарпатгаз» — 18 млн грн, «Запорожгаз» — 14 млн грн, «Ивано-Франковскгаз» — 10 млн грн, «Киевоблгаз» — 49 млн грн, «Львовгаз» — 13 млн грн, «Николаевгаз» — 14 млн грн, «Ровногаз» — 5 млн грн, «Сумыгаз» — 10 млн грн, «Харьковгаз» — 33 млн грн., «Хмельницкгаз» — 12 млн грн, «Черновцыгаз» — 7 млн грн, «Черниговгаз» — 13 млн грн.

Напомним, в сентябре АМКУ принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая занимается производством азотных удобрений. Кроме того, комитет наложил штраф в размере 107 млн грн на «НФ Трейдинг Украина».