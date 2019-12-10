Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 11 декабря ожидается без существенных осадков, небо будет затянуто облаками. Дожди обещают только в Карпатах, Черновицкой и Винницкой областях.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 6° тепла по Цельсию. Днем прогнозируют от 1° мороза до 8° выше нуля. Ветер в Украине юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 11 декабря прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 1−3° тепла, днем тоже 1−3° тепла.

Во Львове завтра ожидается облачность. Столбики термометров ночью и днем покажут от 1° мороза до 1° тепла.

В Одессе в среду без существенных осадков. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, днем 6−8° тепла.

В Днепре завтра будет облачно. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, а днем ожидается 2−4° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают облачность. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 2−4° выше нуля.

В Карпатах 11 декабря будет преобладать дождливая погода. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 4° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, специалисты прогнозировали, что зима в Украине в этом году прогнозируется экстремальная, ожидаются самые сильные за последние 30 лет снегопады и морозы. При этом зимой прогнозируют дожди и плюсовую погоду.