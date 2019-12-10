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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 11 грудня: небо затягне хмарами, в Карпатах дощитиме (КАРТА)

10 гру 2019, 20:09
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Погода в Україні 11 грудня очікується без істотних опадів, небо буде затягнуте хмарами. Дощитиме лише в Карпатах, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Температура повітря вночі від 1° морозу до 6° тепла за Цельсієм. Вдень прогнозують від 1° морозу до 8° вище нуля. Вітер в Україні південно-східний 3−8 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 11 грудня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 1−3° тепла, вдень теж 1−3° тепла.

У Львові завтра очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть від 1° морозу до 1° тепла.

В Одесі у середу без істотних опадів. Вночі температура повітря 4−6° тепла, вдень 6−8° тепла.

У Дніпрі завтра буде хмарно. Вночі температура повітря 0−2° тепла, а вдень очікується 2−4° вище нуля.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють хмарність. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень 2−4° вище нуля.

У Карпатах 11 грудня переважатиме дощова погода. Температура повітря вночі від 1° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° вище нуля.

Погода в Україні на 11 грудня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 11 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, фахівці прогнозували, що зима в Україні цього року прогнозується екстремальна, очікуються найсильніші за останні 30 років снігопади та морози. При цьому взимку прогнозують дощі та плюсову погоду.

Джерело: Ракурс


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