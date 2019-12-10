Стали відомі імена бійців, які підірвалися поблизу Золотого. Фото: 5 канал

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У зоні проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання загинули троє бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Українські військовослужбовці 9 грудня виконували завдання за призначенням в районі села Золоте Луганської області. Вони підірвалися на вибуховому пристрої. Про це 10 грудня повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що загиблі — молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження та старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження. Обидва герої з Волині. Третій загиблий — молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження, він із Рівненської області.

Нагадаємо, 9 грудня, в день зустрічі «нормандської четвірки», на Донбасі загинули троє військовослужбовців Збройних сил України. Бійці, які служили у 14-й окремій механізованій бригаді з Володимир-Волинського, підірвалися на вибуховому пристрої.

Загалом впродовж минулої доби представники проросійських незаконних збройних формувань не припиняли збройної агресії й обстрілювали позиції ООС із гранатометів, кулеметів та озброєння БМП. Усього було зафіксовано сім вогневих атак на українських бійців.