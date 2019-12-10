Стали известны имена бойцов, которые подорвались вблизи Золотого. Фото: 5 канал

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В зоне проведения операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания погибли три бойца 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Украинские военнослужащие 9 декабря выполняли задачи по назначению в районе села Золотое Луганской области. Они подорвались на взрывном устройстве. Об этом 10 декабря сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что погибшие — младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения и старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения. Оба героя из Волыни. Третий погибший — младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения, он из Ровенской области.

Напомним, 9 декабря, в день встречи «нормандской четверки», на Донбассе погибли три военнослужащих Вооруженных сил Украины. Бойцы, которые служили в 14-й отдельной механизированной бригады из Владимир-Волынского, подорвались на взрывном устройстве.

Всего за прошедшие сутки представители пророссийских незаконных вооруженных формирований не прекращали вооруженной агрессии и обстреливали позиции ООС из гранатометов, пулеметов и вооружения БМП. Всего было зафиксировано семь огневых атак на украинских бойцов.