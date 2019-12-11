Закон об особом статусе Донбасса: Верховная Рада 12 декабря рассмотрит продление срока действия, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130700-zakon-ob-osobom-statuse-donbassa-verhovnaya-rada-12-dekabrya-rassmotrit-prodlenie-sroka-deystviya.html

Ракурс

Закон об особом статусе Донбасса могут продлить на год.

Верховная Рада Украины рассмотрит соответствующий вопрос 12 декабря. Об этом сообщил на брифинге председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он отметил, что об этом сроке говорили и раньше. Такой была и позиция президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи в «нормандском формате» лидеры стран решили продлить действие закона. Сейчас в повестке парламента дня на сайте законодательного органа он отсутствует.

Новый закон об особом статусе обсудят, чтобы придерживаться всех норм Минского процесса. Закон об особом статусе гарантирует выполнение договоренностей.

Украинские власти считают, что это позволит предотвратить ухудшение ситуации для Украины. Если закон не продлят, это будет означать односторонний выход из Минских соглашений.

Напомним, 10 декабря в Верховную Раду Украины подали законопроект № 2569 «О внесении изменения в ст. 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Документ предусматривает введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса после вывода всех незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.