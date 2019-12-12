Стрельба на Киевщине: начата новая спецоперация по розыску стрелка. Фото: News Room

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Стрельба на Киевщине в городе Яготин произошла накануне. Полиция проводит спецоперацию «Сирена» для розыска злоумышленника, который обстрелял патрульное авто.

Вчера, 11 декабря, после обстрела машины патрульной полиции злоумышленник сначала спрятался в собственном дворе, а затем скрылся с оружием на автомобиле Opel Vivaro. Это авто позже обнаружили на одной из улиц Яготина, сообщается на сайте облуправления Нацполиции.

Уже проведен обыск транспортного средства и жилья злоумышленника. Были найдены 30 патронов калибра 5,45 мм, два мобильных телефона, пистолет системы «Наган», 25 патронов различного калибра, нож и гильзы 12 калибра. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По фактам совершенных правонарушений открыты два уголовных производства согласно ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Как известно, вчерашний конфликт в Яготине возник после того, как местный житель перекрыл своим автомобилем дорогу и мешал движению другого транспорта. На место был вызван наряд патрульной полиции. После его приезда мужчина открыл огонь из ружья. Для установления местонахождения и задержания стрелка сначала был введена полицейская спецоперация «Гром», а затем ее заменили на спецоперацию «Сирена», к которой привлекли специальные полицейские подразделения.