Пов’язана з білоруським олігархом компанія постачатиме вугілля з РФ до України, фото: pxhere

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Постачання вугілля з Росії до України організує компанія NT Marine.

Її пов’язують з білоруським бізнесменом Миколою Воробйом. Про це повідомляє РБК.

Журналісти з’ясували, що загалом у грудні 2019 року компанія має поставити до України близько 600 тис. т. енергетичного та коксуючого вугілля. На кожній тонні, як зазначає видання, компанія отримає близько 10 дол. прибутку.

Компанія NT Marine зареєстрована в Естонії. Вона формально належить Олексію Чулецю. За повідомленнями учасників ринку, компанія входить до групи інтересів білоруського бізнесмена.

Квоти на відповідні поставки нібито вже затверджено. У цьому випадку NT Marine стане найбільшим постачальником російського вугілля до України. Решта квот розділили між собою одразу декілька великих постачальників.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що країна купує та використовує вугілля, яке видобувають на окупованій РФ частині Донецької та Луганської областей. Політик визнав, що існує безліч схем для офіційного уникнення економічної блокади непідконтрольних територій.