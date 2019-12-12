Олексій Гончаренко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n130733-nabu-pochalo-rozsliduvannya-proty-slug-narodu-goncharenko-dokument.html

Ракурс

Депутати від «Слуги народу» Олександр Дубинський, Олександр Юрченко та Андрій Холодов стали фігурантами розслідування НАБУ. Таку заяву зробив нардеп Олексій Гончаренко з фракції «Європейська солідарність».

Підставою для початку розслідування стала заява Гончаренка, в якій він вказав на протиправні дії вищезазначених депутатів під час здійсненні ними законотворчої діяльності, повідомив нардеп у Facebook.

Гончаренко вважає, що вказані депутати лобіювали у парламенті поправку, яка завдала збитків державному та місцевим бюджетам. Завдяки цій поправці в Україні різко скоротилося виробництво тютюнової продукції, а бюджет недоотримав мільйонні надходження. На думку Гончаренка, ця поправка дозволила деяким «слугам народу» отримати великі прибутки.

Цей закон не набув чинності, але Гончаренко вважає, що така ініціатива негативно вплинула на інвестиційний клімат в Україні.