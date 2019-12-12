Убивство Шеремета: силовики розповідають про розкриття злочину, фото — "Без табу"

https://racurs.ua/ua/n130759-ubyvstvo-sheremeta-sylovyky-rozpovidaut-pro-rozkryttya-zlochynu-translyaciya.html

Ракурс

Поліція затримала та оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року. Керівництво МВС вирішило зібрати з цього приводу терміновий брифінг.

Про затримання убивць Шеремета сьогодні сенсаційно написав у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він заявив, що поліція за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Водночас в мережі з’явилася й інформація про ймовірних фігурантів справи. Ними буцімто є Андрій Антоненко, лідер гурту Riffmaster, і волонтерка та військовій лікар Юлія Кузьменко, нині заввідденням рентгенографії у центрі дитячої кардіології і кардіохірургії.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль у центрі Києва. Медикам не вдалося врятувати потерпілого, він помер у кареті швидкої допомоги.