Зеленський обговорив виділення 500 млн євро для України з керівником Єврокомісії, фото: Peakpx

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Виділення 500 млн євро для України заплановано Європейським Союзом.

Президент України Володимир Зеленський і керівник Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили таку можливість. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Сторони узгодили необхідні кроки. Конкретні терміни для реалізації траншу не називаються. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн також обговорили подальшу підтримку ЄС у тристоронніх переговорах про транзит російського газу до Європи через українську газотранспортну систему.

ЄС 11 грудня перерахував перший транш кредиту в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. У листопаді 2018 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав ратифікацію кредитної угоди з ЄС на 1 млрд євро.

Раніше у Нацбанку заявили, що нову угоду з Міжнародним валютним Фондом (МВФ) Україна може підписати у першому кварталі 2020 року. У 2019 році договір підписувати не планують.