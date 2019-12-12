Законопроект Бужанського про скасування мовного закону зареєстрований у Раді

Максим Бужанський, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130757-zakonoproekt-bujanskogo-pro-skasuvannya-movnogo-zakonu-zareiestrovanyy-u-radi.html

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У Верховній Раді зареєстрований законопроект народного депутата з партії «Слуга народу» Максима Бужанського № 2577 «Про першочергові заходи щодо врегулювання мовного питання в Україні».

Наразі цей законопроект передано на розгляд керівництву парламенту. Про це повідомляється на сайті Ради.

Вчора Бужанський у своєму Фейсбуці повідомив, що подав до парламенту законопроект про визнання закону про мову таким, що втратив чинність. На думку народного обранця, чинний мовний закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов в Україні.

Свою ініціативу нардеп аргументував нещодавнім рішенням Венеціанської комісії щодо цього закону, яка підтримала ідею захисту української мови, проте розкритикувала окремі положення. Зокрема, комісія рекомендує переглянути норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української — мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов.

Нагадаємо, у квітні до мовного закону були внесені зміни згідно з рекомендаціями Венеційської комісії щодо врахування інтересів національних меншин.