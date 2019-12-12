Законопроект Бужанского об отмене языкового закона зарегистрирован в Раде

Максим Бужанский, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130757-zakonoproekt-bujanskogo-ob-otmene-yazykovogo-zakona-zaregistrirovan-v-rade.html

Ракурс

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект народного депутата из партии «Слуга народа» Максима Бужанского № 2577 «О первоочередных мерах по урегулированию языкового вопроса в Украине».

Сейчас этот законопроект передан на рассмотрение руководству парламента. Об этом сообщается на сайте Рады.

Вчера Бужанский в своем Фейсбуке сообщил, что подал в парламент законопроект о признании закона о языке утратившим силу. По мнению народного избранника, действующий языковой закон направлен на дискриминацию носителей других языков в Украине.

Свою инициативу нардеп аргументировал недавним решением Венецианской комиссии относительно этого закона, которая поддержала идею защиты украинского языка, однако раскритиковала отдельные положения. В частности, комиссия рекомендует пересмотреть нормы, вводящие отличия в правах трех групп языков, отличных от украинского — языков коренных народов, официальных языков ЕС и других языков.

Напомним, в апреле к языковому закону были внесены изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств.